Главный тренер сборной Польши: «С Испанией мы должны показать агрессивность»

Команду Соузы ждет непростая встреча

Паулу Соуза / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал предстоящий матч своей команды с Испанией на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Конечно, в матче с Испанией у нас будет меньше владения мячом, потому что нам будет противостоять очень техничная команда. Мы всегда работаем на победу, даже в таких сложных встречах, поэтому в игре с Испанией мы сделаем все возможное.

Польша должна показать свою силу и агрессивность. Мы не можем создать голевые моменты для наших оппонентов, и чем агрессивнее мы, тем больше у нас шансов на победу. Мы работаем над нашей стратегией и своим менталитетом. Футболисты Польши должны проявлять агрессивность, решительность и позитив».фу



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