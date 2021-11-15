Главный тренер сборной Португалии: «Ответственность на мне, но мы будем в Катаре»

Команда Сантуша попала в стыковые матчи

Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о поражении от Сербии (1:2) в матче отбора на чемпионат мира-2022. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

«Мы хорошо начали, забили, но потом стали терять мяч, и игра сломалась. Наши вингеры опускались слишком низко, нужно было играть выше. Соперник доставил нам много хлопот, игроки пытались все исправить, но, получая мяч, действовали не лучшим образом. Мы атаковали, создавали опасность, но большую часть времени у нас это не получалось.

Ответственность за результат лежит на мне. Мы знаем, что сделали не все, что нужно, но мы будем в Катаре. Игроки знают, что мы всегда играем в атаку, на победу, не в оборонительный футбол».



Португалия попала в стыковые матчи вместе с еще семью участниками. Еще должны определиться 4 сборные.