Главный тренер сборной Португалии: «Я уйду, если мы не выйдем на ЧМ-2022»

Фернанду Сантуш / Фото: Record

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своей возможной отставке с поста наставника команды. Его слова приводит Record.

– Нет, я даже не думал об этом. Когда я договаривался с Гомешем в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задачу, то в тот же день уйду сам, без всяких разговоров.

Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры, сейчас, правда, не попали напрямую. Но сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир?

– Вы уйдете в отставку, если не выйдете на ЧМ-2022?

– Этого не случится. Но если случится, то я уйду