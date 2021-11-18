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Главный тренер сборной Португалии: «Я уйду, если мы не выйдем на ЧМ-2022»

Команда Сантуша будет играть в стыковых матчах
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:59
Главный тренер сборной Португалии: «Я уйду, если мы не выйдем на ЧМ-2022»
Фернанду Сантуш / Фото: Record

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своей возможной отставке с поста наставника команды. Его слова приводит Record.

- Вы говорили с Фернанду Гомешем (глава Португальской федерации футбола – прим.) о возможном уходе после поражения от Сербии?

– Нет, я даже не думал об этом. Когда я договаривался с Гомешем в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задачу, то в тот же день уйду сам, без всяких разговоров.

Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры, сейчас, правда, не попали напрямую. Но сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир?

– Вы уйдете в отставку, если не выйдете на ЧМ-2022?

– Этого не случится. Но если случится, то я уйду


Напомним, Португалия – один из возможных соперников Украины в первом стыковом матче в отборе на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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Теги

Фернанду Сантуш сборная Португалии (футбол)

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