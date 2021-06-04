Малиновский: «В первом тайме матча с Северной Ирландией не нужно было отходить от своей игры»
Главный тренер сборной Северной Ирландии: «Игра Украины не стала для нас сюрпризом»
Команда Шевченко минимально одолела соперника
07:59
Иан Бараклоу / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу прокомментировал поражение от сборной Украины (0:1) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Для нас игра сборной Украины не стала сюрпризом. Мы знали, что соперник будет действовать с резкими переходами от обороны в атаку. Мы были в курсе, что нас ожидает тяжелый в плане физической нагрузки матч, но мы справились.
Также нам было известно, что сборная Украины в основном состоит из игроков «Динамо» и «Шахтера», которых мы хорошо знаем».
Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.
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