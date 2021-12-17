Главный тренер сборной Шотландии: «Надеюсь, найдем способ победить Украину трижды»

«Тартановая армия» стала соперником команды Петракова еще и в Лиге наций

Стив Кларк / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о соперниках команды в групповом раунде Лиги наций-2022/23, среди которых есть команда Украины. Слова специалиста приводит пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

«Когда вы играете на таком уровне – вас ждут три сложных соперника. Как и получилось. Хороший жребий. Матчи против Ирландии всегда будут хорошими для фанов. Надеюсь, сможем их сделать таковыми на поле для болельщиков обеих команд.

Да, мы сыграем с Украиной и в стыке квалификации ЧМ-2022. К концу Лиги наций будем хорошо знать этого соперника, ведь сыграем трижды. Надеюсь, найдем способ победить их три раза.

Армения – новый соперник для нас. Шотландцы ранее не встречались с ними. У них относительно новая сборная, было несколько хороших результатов. Они обыграли Румынию и Исландию, так что они достойная команда. Очевидно, что их главный игрок – Генрих Мхитарян».



Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.