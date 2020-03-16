Ибрагимович вызван в сборную Швеции
Главный тренер сборной Швеции: «Златан очень хороший футболист, лучший в стране»
Янне Андерссон – о возвращении лидера «Милана» в национальную команду
Златан Ибрагимович / Фото - eurosportГлавный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился эмоциями относительно вызова в национальную команду звезды «Милана», 39-летнего нападающего Златана Ибрагимовича.
Цитирует Андерссона пресс-служба Футбольного Союза Швеции.
«В первую очередь, он очень хороший футболист, лучший в Швеции. Конечно, очень забавно, что он хочет вернуться. Помимо того, что он может показать на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде».
Напомним, сборная Швеции 25 марта примет Грузию, 28 марта на выезде сыграет против Косово, а 31 марта также на своем поле в товарищеском матче встретится с командой Эстонии.
В последний раз Ибрагимович выступал за сборную Швеции в 2016-м году.
Ранее стало известно, что Ибрагимович планирует подписать новый контракт с «Миланом».