Тренер Венгрии: «Главная роль на поле у игроков, а не в тактике»
Главный тренер сборной Венгрии: «Даже в лучших сказках конец не всегда счастливый»
Команда Росси достойно проявила себя в «группе смерти»
Марко Росси / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о ничьей с Германией (2:2) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Мы были очень близки к подвигу. Не просто к историческому, а к совершенно невообразимому событию. Но даже в лучших сказках конец не всегда счастливый.
Знаю, что по технике мы не лучшие в мире, но есть кое-что еще. Как мы играем в обороне, как помогаем друг другу – потрясающе. Честно говоря, я тоже люблю атакующий футбол, но надо было учитывать, кто наши соперники.
Главное – мы не боялись, а ребята сделали все, о чем я их просил. Семь-восемь миллионов венгров смотрели на нас дома, и они могут гордиться тем, что мы показали».
Венгрия отобрала очки у Франции (1:1) и Германии (2:2), но все равно вылетела из чемпионата Европы.