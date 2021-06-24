Главный тренер сборной Венгрии: «Даже в лучших сказках конец не всегда счастливый»

Марко Росси / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о ничьей с Германией (2:2) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Знаю, что по технике мы не лучшие в мире, но есть кое-что еще. Как мы играем в обороне, как помогаем друг другу – потрясающе. Честно говоря, я тоже люблю атакующий футбол, но надо было учитывать, кто наши соперники.

Главное – мы не боялись, а ребята сделали все, о чем я их просил. Семь-восемь миллионов венгров смотрели на нас дома, и они могут гордиться тем, что мы показали».