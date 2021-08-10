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Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, может ли Кейн сыграть против «Манчестер Сити»

Вероятно, лидер «шпор» выйдет против команды, которая хочет выложить за него крупную сумму
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:07
Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, может ли Кейн сыграть против «Манчестер Сити»
Харри Кейн / Фото: Sky Sports

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту в интервью Sky Sports прояснил ситуацию, будет ли лидер «шпор» Харри Кейн доступен в стартовом матче АПЛ против «Манчестер Сити». Отметим, что «горожане» хотят приобрести бомбардира за рекордную для АПЛ сумму:

Все игроки, которые входят в состав, готовы. Так что мы будем решать, кто станет нашим лучшим вариантом.

Все футболисты, которые тренируются ежедневно, могут выйти в матче (Санту ответил на вопрос, возможен ли выход Кейна против «Ман Сити» – прим.).

Напомним, что форвард сборной Англии вернулся в расположение команды и будет оштрафован за поздний приезд.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Харри Кейн Манчестер Сити Тоттенхэм

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