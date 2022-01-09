Главный тренер «Валенсии»: «В матче с нами «Реал» пробивал несуществующий пенальти»

Пепе Бордалас / Фото: Twitter

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас остался недоволен судейством после матча с «Реалом» (1:4) в Примере. Слова специалиста приводит Marca.

– Что скажете о твите «Валенсии» об ограблении?

– Нельзя говорить об ограблении, но можно сказать об игре, которая обусловила ход матча. Я не понимаю, как такое может происходить в наше время, когда есть ВАР, то есть технология, которая позволяет отменить пенальти, который не является пенальти.