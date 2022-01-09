Дубли Винисиуса и Бензема помогли «Реалу» разнести «Валенсию»
Главный тренер «Валенсии»: «В матче с нами «Реал» пробивал несуществующий пенальти»
«Летучие мыши» уступили 1:4
09 января 13:38
Пепе Бордалас / Фото: Twitter
Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас остался недоволен судейством после матча с «Реалом» (1:4) в Примере. Слова специалиста приводит Marca.
– На боковой линии я не видел эпизод достаточно четко, но в перерыве пересмотрел. Это несуществующий пенальти. Понимаю, что судья может интерпретировать его как пенальти, но ВАР существует не просто так, а чтобы исправить ситуацию. Альдерете выигрывает борьбу, Каземиро искусно играет, падает, и судья свистит. Такова моя интерпретация.
– Что скажете о твите «Валенсии» об ограблении?
– Нельзя говорить об ограблении, но можно сказать об игре, которая обусловила ход матча. Я не понимаю, как такое может происходить в наше время, когда есть ВАР, то есть технология, которая позволяет отменить пенальти, который не является пенальти.
Напомним, в матче с «Валенсией» форвард «Реала» Карим Бензема установил исторические достижение.
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