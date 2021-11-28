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Главный тренер «Вереса» назвал тройку самых перспективных голкиперов Украины
Юрий Вирт признался, что хотел бы выкупить Ризныка
28 ноября 19:52
Юрий Вирт / фото - Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в интервью YouTube каналу ОтДушиВДушу назвал тройку самых перспективных вратарей Украины на данный момент.
«Первый для меня – Ризнык. Когда мы играли с «Ворсклой» в Кубке, я говорил, что для меня Ризнык – топ. Ногами топ играет, на выходах очень уверенно, все зависающие передачи снимает, на линии очень хорошая реакция, слаживается.
Если бы я был президентом «Металлиста» – давно бы уже выкупил Ризныка. Он бы играл у меня 10 лет, забыл бы, что такое вратарская проблема.
Второй – Трубин. Понятно, «Шахтер».
Третий. Много говорят за Нещерета из «Динамо». Вот называю тройку самых перспективных вратарей. На первое место даже не Трубин поставлю, а Ризныка».
Напомним, Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году.
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