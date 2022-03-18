Главный тренер «Вест Хэма»: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»

Гол украинца вывел англичан в четвертьфинал Лиги Европы

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Вест Хэма» Девид Мойес прокомментировал решающий гол Андрея Ярмоленко в матче с «Севильей» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы. Его цитирует Football London.

«В конце концов, это не только Ярмоленко. Его гол очень важен и выиграл нам игру, но история в том, что команда – это не только Ярмоленко.

Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире, и я надеюсь, что сообщения о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся.

Однако история сегодняшнего вечера – это не только история Ярмоленко, но и выступление «Вест Хэма», футбольного клуба, как команда отреагировала на большой вечер в Европе впервые за длительное время, и какая хорошая атмосфера была на стадионе».

Напомним, уже известны все участники четвертьфинала Лиги Европы, среди которых не только «Вест Хэм» Ярмоленко, но и «Аталанта» Руслана Малиновского.