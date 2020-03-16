Главный тренер «Вильярреала»: «Игроки «Динамо» хорошо сыграли на «Камп Ноу», они не будут сдаваться»

Унаи Эмери поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги Европы

Унаи Эмери / фото - Getty Images

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором его подопечным предстоит сыграть с киевским «Динамо». Цитирует специалиста портал Marca.

«Нас ждет совершенно ключевая неделя. В четверг мы продолжим то, что начали в поединке с «Динамо» в Киеве. Уверен, что соперник не будет сдаваться. В этом сезоне они на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на Камп Ноу.

А «Вильярреалу» после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате Испании, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6».

Напомним, хавбек «Вильярреала» Этьен Капу высказался о победе в первом матче ЛЕ.