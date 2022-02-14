Малиновский получил одну из лучших оценок в «Аталанте» за матч с «Ювентусом», проведя на поле всего 30 минут
Главный тренер «Ювентуса»: «Малиновский забил нам шедевральный гол»
Украинец поразил девятку ворот «старой синьоры» издали
14 февраля 10:46
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о голе хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в ворота его команды. Специалиста цитирует Football Italia.
«Второй тайм мы провели лучше, но парадокс в том, что когда нужно было забивать, мы делали неточный пас. После такой контратаки Малиновский заработал штрафной и забил шедевральный гол, но и мяч Данило тоже был хорош».
Напомним, Малиновский получил одну из лучших оценок за матч с «Ювентусом» (1:1).
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