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Главу федерации футбола Беларуси выслали из Чехии
Он нарушил противоэпидемические меры
Фото: zerkalo.oi
Глава Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов был выслан их Чехии.
Вместе с женской сборной Беларуси он отправился в Чехию на матч в Остраве. Правда, его задержала полиция.
Оказалось, Базанов вместе с женой нарушили противоэпидемические меры в стране, принятые чешским министерством здравоохранения.
До 1 декабря он должен был покинуть страну. Примечательно, что Базанов находится в санкционном списке стран Балтии.
К слову, матч был перенесен.
В тот же день свою игру проиграла женская сборная Украины.
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