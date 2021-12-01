Главу федерации футбола Беларуси выслали из Чехии

Он нарушил противоэпидемические меры

Фото: zerkalo.oi

Глава Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов был выслан их Чехии.

Вместе с женской сборной Беларуси он отправился в Чехию на матч в Остраве. Правда, его задержала полиция.

Оказалось, Базанов вместе с женой нарушили противоэпидемические меры в стране, принятые чешским министерством здравоохранения.

До 1 декабря он должен был покинуть страну. Примечательно, что Базанов находится в санкционном списке стран Балтии.

К слову, матч был перенесен.

В тот же день свою игру проиграла женская сборная Украины.