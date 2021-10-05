Глеб: «Даже Месси ничего бы не изменил в нынешней «Барселоне»

Каталонцы переживают настоящий кризис

фото - ESPN

Белорусский экс-защитник «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал положение дел в каталонской команде:

«Сейчас идёт смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у «Барсы» был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду. Всё зависит от того, какую трансферную политику будет вести «Барселона», как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться ещё сезона два».

Аргентинский футболист иногда спасал для команды матчи даже в самых безнадежных ситуациях. Главный тренер «блаугранас» Рональд Куман также указал на то, что Месси закрывал свое игрой все проблемы клуба.

Ранее стало известно, почему боссы каталонского клуба еще не уволили голландского специалиста на фоне ужасных результатов команды.