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Глеб – о COVID-19: «Маски в общественных местах просто необходимы»
Футболист сам переболел коронавирусом
Александр Глеб
Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал о своем отношении к пандемии COVID-19.
«Болел. Дней пять серьезно так ломало. Не сказал бы, что тяжело перенес, но было неприятно.
Думаю, надо внимательно и грамотно соблюдать меры, о которых говорят врачи. Маски в общественных местах просто необходимы. Но, к сожалению, у нас такой менталитет, сам знаешь.
Все думают: «Авось и проскочит, меня этот вирус стороной обойдет». Поэтому иногда люди расслабляются, забывают о мерах безопасности.
Я и мои родные аккуратно относимся к этим вопросам: стараемся не бывать в местах большого скопления людей, соблюдаем правила гигиены, пьем витамины для укрепления иммунитета».
Напомним, ранее Глеб поступил на тренерские курсы категории A в Киеве.
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