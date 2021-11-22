Глеб – о COVID-19: «Маски в общественных местах просто необходимы»

Александр Глеб

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал о своем отношении к пандемии COVID-19.



Думаю, надо внимательно и грамотно соблюдать меры, о которых говорят врачи. Маски в общественных местах просто необходимы. Но, к сожалению, у нас такой менталитет, сам знаешь.

Все думают: «Авось и проскочит, меня этот вирус стороной обойдет». Поэтому иногда люди расслабляются, забывают о мерах безопасности.

Я и мои родные аккуратно относимся к этим вопросам: стараемся не бывать в местах большого скопления людей, соблюдаем правила гигиены, пьем витамины для укрепления иммунитета».