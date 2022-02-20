Годин выиграл первый трофей в Бразилии в сумасшедшей серии пенальти из 24 ударов
В матче за Суперкубок Бразилии «Атлетико Минейро» в серии пенальти одолел «Фламенго».
Первый тайм остался за действующим чемпионом страны. Гол «в раздевалку» оформил Инасио Фернандес.
После перерыва голы Барбосы и Бруно Энрике перевернули игру. Но Халку все же удалось перевести игру в серию пенальти.
Сильнее в ней оказалась его команда. Обе команды реализовали по пять первых попыток. И оступились в первом же ударе на вылет.
Восьмым неожиданно взялся бить голкипер Эверсон и ударил выше. Но тут же исправился, сделав сэйв. Команды пошли исполнять по кругу. Халк свою вторую попытку использовал, а Витиньо – нет.
«Атлетико Минейро» выиграл матч и стал обладателем трофея.
Суперкубок Бразилии
«Атлетико Минейро» – «Фламенго» 2:2 (пен. – 8:7)
Голы: Фернандес, 42, Халк, 75 – Барбоса, 56, Бруно Энрике, 65
«Атлетико Минейро»: Эверсон, Мариано, Натан, Годин, Арана, Жаир, Аллан (Гуга, 90+5), Фернандес, Саварино (Сантос Адемир, 73), Кено (Варгас, 73), Халк.
«Фламенго»: Уго Соуза, де Фариа, Давид Луис, Фелипе Луис (Лео Перейра, 83), Арао, Гомес, Родиней (Матэузиньо, 83), Эвертон Рибейро (Лазаро, 64), Барбоса, де Арраскаэта (Витиньо, 82), Бруно Энрике (Диего, 72).Предупреждения: Натан, Мариано, Жаир – Барбоса,
Гомес, Давид Луис
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