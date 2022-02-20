Годин выиграл первый трофей в Бразилии в сумасшедшей серии пенальти из 24 ударов

Экс-защитник мадридского «Атлетико» свою попытку не реализовал, но дважды забил Халк

Фото - Атлетико Минайро

В матче за Суперкубок Бразилии «Атлетико Минейро» в серии пенальти одолел «Фламенго».

Первый тайм остался за действующим чемпионом страны. Гол «в раздевалку» оформил Инасио Фернандес.

После перерыва голы Барбосы и Бруно Энрике перевернули игру. Но Халку все же удалось перевести игру в серию пенальти.

Сильнее в ней оказалась его команда. Обе команды реализовали по пять первых попыток. И оступились в первом же ударе на вылет.

Восьмым неожиданно взялся бить голкипер Эверсон и ударил выше. Но тут же исправился, сделав сэйв. Команды пошли исполнять по кругу. Халк свою вторую попытку использовал, а Витиньо – нет.

«Атлетико Минейро» выиграл матч и стал обладателем трофея.

Суперкубок Бразилии

«Атлетико Минейро» – «Фламенго» 2:2 (пен. – 8:7)

Голы: Фернандес, 42, Халк, 75 – Барбоса, 56, Бруно Энрике, 65

«Атлетико Минейро»: Эверсон, Мариано, Натан, Годин, Арана, Жаир, Аллан (Гуга, 90+5), Фернандес, Саварино (Сантос Адемир, 73), Кено (Варгас, 73), Халк.

«Фламенго»: Уго Соуза, де Фариа, Давид Луис, Фелипе Луис (Лео Перейра, 83), Арао, Гомес, Родиней (Матэузиньо, 83), Эвертон Рибейро (Лазаро, 64), Барбоса, де Арраскаэта (Витиньо, 82), Бруно Энрике (Диего, 72).

Натан, Мариано, Жаир – Барбоса,Гомес, Давид Луис