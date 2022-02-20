Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье 0:1 Окончен
18:05 Бордо - Монако 1:1 Окончен
21:45 Марсель - Клермон 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах 6:0 Окончен
20:30 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта 1:0 Окончен
19:00 Интер - Сассуоло 0:2 Окончен
21:45 Удинезе - Лацио 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона 1:4 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:55
Золотая коллекция бокса
02:05
Держи леща

Годин выиграл первый трофей в Бразилии в сумасшедшей серии пенальти из 24 ударов

Экс-защитник мадридского «Атлетико» свою попытку не реализовал, но дважды забил Халк
Футбол В мире
20 февраля 23:30
Годин выиграл первый трофей в Бразилии в сумасшедшей серии пенальти из 24 ударов
Фото - Атлетико Минайро

В матче за Суперкубок Бразилии «Атлетико Минейро» в серии пенальти одолел «Фламенго».

Первый тайм остался за действующим чемпионом страны. Гол «в раздевалку» оформил Инасио Фернандес.

После перерыва голы Барбосы и Бруно Энрике перевернули игру. Но Халку все же удалось перевести игру в серию пенальти.

Сильнее в ней оказалась его команда. Обе команды реализовали по пять первых попыток. И оступились в первом же ударе на вылет.

Восьмым неожиданно взялся бить голкипер Эверсон и ударил выше. Но тут же исправился, сделав сэйв. Команды пошли исполнять по кругу. Халк свою вторую попытку использовал, а Витиньо – нет.

«Атлетико Минейро» выиграл матч и стал обладателем трофея.

Суперкубок Бразилии

«Атлетико Минейро» – «Фламенго» 2:2 (пен. – 8:7)

Голы: Фернандес, 42, Халк, 75 – Барбоса, 56, Бруно Энрике, 65

«Атлетико Минейро»: Эверсон, Мариано, Натан, Годин, Арана, Жаир, Аллан (Гуга, 90+5), Фернандес, Саварино (Сантос Адемир, 73), Кено (Варгас, 73), Халк.

«Фламенго»: Уго Соуза, де Фариа, Давид Луис, Фелипе Луис (Лео Перейра, 83), Арао, Гомес, Родиней (Матэузиньо, 83), Эвертон Рибейро (Лазаро, 64), Барбоса, де Арраскаэта (Витиньо, 82), Бруно Энрике (Диего, 72).

Предупреждения: Натан, Мариано, Жаир – Барбоса,
Гомес, Давид Луис
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетико Минейро Фламенго Суперкубок Бразилии

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Манчестер Сити» хочет купить 17-летнего таланта «Атлетико Минейро»
«Манчестер Сити» хочет купить 17-летнего таланта «Атлетико Минейро»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 февраля 14:54

Новости: Футбол

Годин выиграл первый трофей в Бразилии в сумасшедшей серии пенальти из 24 ударов
Годин выиграл первый трофей в Бразилии в сумасшедшей серии пенальти из 24 ударов
В мире
20 февраля 23:30
«Лейпциг» разнес «Герту» и вошел в зону Лиги чемпионов
«Лейпциг» разнес «Герту» и вошел в зону Лиги чемпионов
Бундеслига (Германия)
20 февраля 22:27
Додо: «Суперкубок «Шахтер» уже выиграл, возьмем чемпионат и кубок»
Додо: «Суперкубок «Шахтер» уже выиграл, возьмем чемпионат и кубок»
Украинская Премьер-лига
20 февраля 22:07
Бывший защитник «Динамо» дебютировал за аутсайдера чемпионата Венгрии в матче против экс-партнеров
Бывший защитник «Динамо» дебютировал за аутсайдера чемпионата Венгрии в матче против экс-партнеров
20 февраля 21:50
«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
Примерa (Испания)
20 февраля 21:29
«Андерлехт» без Михайличенко переиграл «Генк» и приблизился к тройке
«Андерлехт» без Михайличенко переиграл «Генк» и приблизился к тройке
Украинские легионеры
20 февраля 21:21
«Интер» не воспользовался осечкой «Милана», уступив экс-клубу Де Дзерби
«Интер» не воспользовался осечкой «Милана», уступив экс-клубу Де Дзерби
Серия А (Италия)
20 февраля 20:59
В дерби «Боруссий» дортмундская поиздевалась над менхенгладбахской
В дерби «Боруссий» дортмундская поиздевалась над менхенгладбахской
Бундеслига (Германия)
20 февраля 20:39
Венгрия. «Фехервар» с тремя украинцами уступил аутсайдеру. «Ференцварош» сохранил лидерство, несмотря на ничью
Венгрия. «Фехервар» с тремя украинцами уступил аутсайдеру. «Ференцварош» сохранил лидерство, несмотря на ничью
Украинские легионеры
20 февраля 20:39
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости