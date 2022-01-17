Президент «Вереса» рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук
Годовой бюджет «Вереса» увелиличился на 7,5%
Президент ровенского клуба рассказал, на какие цели пойдут деньги
Иван Надеин / Фото - НК Верес
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал в эфире Футбол NEWS об увеличении бюджета клуба на 2022 год.
Мы обсудили, что увеличиваем бюджет на 5 млн гривен еще в этом году, чтобы пригласить двух высококачественных игроков. Также планируем подписание еще трех молодых игроков на перспективу, которые помогут нам через год или два.
Не знаю, какой бюджет у других клубов, но все точно могут посмотреть, какой бюджет у «Вереса». У нас открыта публичная информация, и все отчеты тоже публичны.
Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен. Мы начинали с 65 млн, а на последнем наблюдательном совете увеличили его еще на 5 млн для дополнительных трансферов. Мы понимаем, что нам нужно усилить состав.
Надеин также рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук.