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Годовой бюджет «Вереса» увелиличился на 7,5%

Президент ровенского клуба рассказал, на какие цели пойдут деньги
Футбол Украинская Премьер-лига
07:53
Годовой бюджет «Вереса» увелиличился на 7,5%
Иван Надеин / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал в эфире Футбол NEWS об увеличении бюджета клуба на 2022 год.

Мы обсудили, что увеличиваем бюджет на 5 млн гривен еще в этом году, чтобы пригласить двух высококачественных игроков. Также планируем подписание еще трех молодых игроков на перспективу, которые помогут нам через год или два.

Не знаю, какой бюджет у других клубов, но все точно могут посмотреть, какой бюджет у «Вереса». У нас открыта публичная информация, и все отчеты тоже публичны.

Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен. Мы начинали с 65 млн, а на последнем наблюдательном совете увеличили его еще на 5 млн для дополнительных трансферов. Мы понимаем, что нам нужно усилить состав.

Надеин также рассказал, чем в клубе занимается Вячеслав Шевчук.

Сергей Стаднюк
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Верес Иван Надеин

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