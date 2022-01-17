Годовой бюджет «Вереса» увелиличился на 7,5%

Иван Надеин / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал в эфире Футбол NEWS об увеличении бюджета клуба на 2022 год.

Не знаю, какой бюджет у других клубов, но все точно могут посмотреть, какой бюджет у «Вереса». У нас открыта публичная информация, и все отчеты тоже публичны.

Сегодня наш бюджет – 70 млн гривен. Мы начинали с 65 млн, а на последнем наблюдательном совете увеличили его еще на 5 млн для дополнительных трансферов. Мы понимаем, что нам нужно усилить состав.