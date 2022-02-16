«Металлист» обыграл грузинский клуб на сборе
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Арбитру пришлось увести команды с поля за восемь минут до финального свистка
17:44
Фото - ФК Металлист
В контрольном матче на втором сборе в Турции «Металлист» разгромил «Ступчаницу».
В игре среди прочих принимали участие 15-летний Александр Цвиренко и 14-летний Кирилл Дигтярь. Второй отметился голом со штрафного.
Ближе к концовке атмосфера стала накаляться. Арбитру пришлось закончить ее на 83-й минуте из-за драки футболистов.
Ранее из-за потасовки не доиграли один из спаррингов «Динамо» U-19.
Контрольный матч
«Металлист» – «Ступчаница» 3:0
Голы: Риаскос, 38, 63, Дигтярь, 48
«Металлист»: Каневцев (Бубенцов, 46), Романюк, Ралюченко, Федорив, Дигтярь, Чидомере (Сынчук, 57), Цвиренко, Подлепенец, Рохас (Рязанцев, 61), Мурза (Шамич, 69), Риаскос (Красников, 69).
Удаления: Федорив, Красников
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