Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Гол Алиссона – лучший от вратарей в истории АПЛ. Но в Украине забивали не хуже

А голкипер из ЮАР и вовсе едва не взял премию Пушкаша
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 16:17
Гол Алиссона – лучший от вратарей в истории АПЛ. Но в Украине забивали не хуже
Мнение
Победный гол Алиссона / Фото - MENAFN.COM

В предыдущие два сезона «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. Но в этом – уступил в четвертьфинале ЛЧ и все еще не гарантировал себе попадание в топ-4 в Англии.

Команда Юргена Клоппа изо всех сил пытается все же квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но вчера едва не оступилась в матче с уже вылетевшим «Вест Бромвичем». Счет был ничейным. До 90+5 минуты.

Алиссон, для которого этот сезон оказался крайне сложным и в футбольном, и в человеческом плане, пошел на стандарт к чужим воротам. Трент-Александр Арнольд уже исполнил один культовый угловой – в матче с «Барселоной». Теперь настало время другого. Алиссон забил – «Ливерпуль» победил и теперь отстает от топ-4 всего на одно очко. Впереди еще два матча. Клопп и его команда все еще продолжают верить.

Как оказалось, этот гол стал шестым от вратарей в чемпионате Англии. Почему бы не вспомнить каждый из них. Ну а в конце мы еще добавим немного ультра-красивых бонусов, ну и украинских вратарей-голеадоров.

Чтобы было интересней, давайте сделаем из этих голевых свершений вратарей в АПЛ рейтинг. Он, как вы поняли, будет достаточно коротким. Но все же.

6 место – Асмир Бегович

В 2013 году вратарь «Сток Сити» забил самый дальний мяч в истории футбола. Ему просто отдали передачу назад, а он запульнул его в ворота «Саутгемптона». Не без огромнейшей доли везения:

5 место – Пол Робинсон

Голкипер «Тоттенхэма» взялся за исполнение стандарта неподалеку от собственной штрафной площади. Бедный вратарь «Уотфорда»… пропустить такое – это тот еще позор:

4 место – Тим Ховард

Обидно, наверное. Американец забил красавец-мяч по пока классической для этого рейтинга системе – длинный удар, отскок от газона и гол. Вот только его команда уступила – 1:2. Может Ховард это предвидел и поэтому даже не праздновал?

3 место – Брэд Фридель

А здесь еще больнее. Вратарь «Блэкберна» пошел на угловой на 89 минуте. И забил – счет 2:2. Фридель успел среагировать на рекошет в штрафной соперника и, казалось, вырвал ничью для своей команды. Но «Чарльтон» все же забил в ответ – 2:3 старания вратаря не помогли.

2 место – Петер Шмейхель

«Астон Вилла» уступала 0:3. Команде удалось отыграть один гол, и Шмейхель пошел на угловой на 90-й минуте встречи. Он поймал мяч слету и вколотил его в ворота, хоть защитник и пытался закрыть ближний угол. Но причин для празднований не было – «Вилла» все же уступила 2:3.

1 место – Алиссон

Во-первых, это красивый гол. Во-вторых, он стал победным. В-третьих, он имеет колоссальное турнирной значение. Блистательный удар головой от Алиссона:

 

Но Премьер-лига есть не только в Англии. В Украине вратари тоже умеют забивать. Первый такой гол произошел в 2010 году. Тогда «Кривбасс» уступал «Арсеналу» 0:1 и Евгений Боровик пошел на угловой в штрафную соперника. Не зря:

Ну а Ян Лаштувка хоть и забил, успел отпраздновать, но все же остался без гола. По правилам футбола, со свободного удара забивать нельзя. Чех попробовал, но судьи все же разобрались. Хоть и не без нервов:

Обещанный бонус. Не так уж и часто голы вратарей претендуют на премию Пушкаша. Одному из них удалось. В 2017 голу главный приз себе забрал Оливье Жиру и его удивительный удар скорпиона. Но на втором месте был как раз голкипер – Оскарине Масулуке из ЮАР пробил через себя:

Экстра-бонус. Если уж все восхищаются голом Феррана Торреса, то что скажут вот на это? Это не гол. Это магия. Коротая принесла «Ден Хааг» ничью в матче с ПСВ.

 

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Алиссон Беккер Ливерпуль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:43
Робертсон – о голе Алиссона: «Каждый форвард мира был бы рад такому удару головой»
Робертсон – о голе Алиссона: «Каждый форвард мира был бы рад такому удару головой»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 16:48
Алиссон своим голом установил рекорд АПЛ и «Ливерпуля»
Алиссон своим голом установил рекорд АПЛ и «Ливерпуля»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 12:27
Нойер в шоке от гола Алиссона: «Вот это гол, дружище!»
Нойер в шоке от гола Алиссона: «Вот это гол, дружище!»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 11:25
Клопп – о голе Алиссона: «Лучший гол вратаря, что я видел! Это топ-уровень!»
Клопп – о голе Алиссона: «Лучший гол вратаря, что я видел! Это топ-уровень!»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 мая 22:27
Абсолютный герой. Видео решающего гола голкипера «Ливерпуля» Алиссона в ворота ВБА
Абсолютный герой. Видео решающего гола голкипера «Ливерпуля» Алиссона в ворота ВБА
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 мая 21:02

Новости: Футбол

«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
00:14
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:58
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Игроки МЮ продемонстрировали свою политическую позицию в конфликте Израиля и Палестины
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:48
Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Сборная Украины
18 мая 23:34
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Серия А (Италия)
18 мая 23:22
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 23:19
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Украинская Премьер-лига
18 мая 22:55
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:50
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:44
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00