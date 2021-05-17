Гол Алиссона – лучший от вратарей в истории АПЛ. Но в Украине забивали не хуже

А голкипер из ЮАР и вовсе едва не взял премию Пушкаша

Мнение

Победный гол Алиссона / Фото - MENAFN.COM

В предыдущие два сезона «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. Но в этом – уступил в четвертьфинале ЛЧ и все еще не гарантировал себе попадание в топ-4 в Англии.

Команда Юргена Клоппа изо всех сил пытается все же квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но вчера едва не оступилась в матче с уже вылетевшим «Вест Бромвичем». Счет был ничейным. До 90+5 минуты.

Алиссон, для которого этот сезон оказался крайне сложным и в футбольном, и в человеческом плане, пошел на стандарт к чужим воротам. Трент-Александр Арнольд уже исполнил один культовый угловой – в матче с «Барселоной». Теперь настало время другого. Алиссон забил – «Ливерпуль» победил и теперь отстает от топ-4 всего на одно очко. Впереди еще два матча. Клопп и его команда все еще продолжают верить.

Как оказалось, этот гол стал шестым от вратарей в чемпионате Англии. Почему бы не вспомнить каждый из них. Ну а в конце мы еще добавим немного ультра-красивых бонусов, ну и украинских вратарей-голеадоров.

Чтобы было интересней, давайте сделаем из этих голевых свершений вратарей в АПЛ рейтинг. Он, как вы поняли, будет достаточно коротким. Но все же.

6 место – Асмир Бегович

В 2013 году вратарь «Сток Сити» забил самый дальний мяч в истории футбола. Ему просто отдали передачу назад, а он запульнул его в ворота «Саутгемптона». Не без огромнейшей доли везения:

On this day in 2013 Asmir Begovic broke the record for the longest goal in football history #SCFC #TBPTVpic.twitter.com/zdGw2EWR1E — The Bear Pit TV (@TheBearPitTV) November 2, 2020

Голкипер «Тоттенхэма» взялся за исполнение стандарта неподалеку от собственной штрафной площади. Бедный вратарь «Уотфорда»… пропустить такое – это тот еще позор:

Everyone loves a goalkeeper scoring! Enjoy Paul Robinson's goal v our next opponents @WatfordFC from 2007... #COYS pic.twitter.com/NJJWGstHrT — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2016

Обидно, наверное. Американец забил красавец-мяч по пока классической для этого рейтинга системе – длинный удар, отскок от газона и гол. Вот только его команда уступила – 1:2. Может Ховард это предвидел и поэтому даже не праздновал?

3 место – Брэд Фридель

А здесь еще больнее. Вратарь «Блэкберна» пошел на угловой на 89 минуте. И забил – счет 2:2. Фридель успел среагировать на рекошет в штрафной соперника и, казалось, вырвал ничью для своей команды. Но «Чарльтон» все же забил в ответ – 2:3 старания вратаря не помогли.

2 место – Петер Шмейхель

«Астон Вилла» уступала 0:3. Команде удалось отыграть один гол, и Шмейхель пошел на угловой на 90-й минуте встречи. Он поймал мяч слету и вколотил его в ворота, хоть защитник и пытался закрыть ближний угол. Но причин для празднований не было – «Вилла» все же уступила 2:3.

1 место – Алиссон

Во-первых, это красивый гол. Во-вторых, он стал победным. В-третьих, он имеет колоссальное турнирной значение. Блистательный удар головой от Алиссона:

Но Премьер-лига есть не только в Англии. В Украине вратари тоже умеют забивать. Первый такой гол произошел в 2010 году. Тогда «Кривбасс» уступал «Арсеналу» 0:1 и Евгений Боровик пошел на угловой в штрафную соперника. Не зря:

Ну а Ян Лаштувка хоть и забил, успел отпраздновать, но все же остался без гола. По правилам футбола, со свободного удара забивать нельзя. Чех попробовал, но судьи все же разобрались. Хоть и не без нервов:

Обещанный бонус. Не так уж и часто голы вратарей претендуют на премию Пушкаша. Одному из них удалось. В 2017 голу главный приз себе забрал Оливье Жиру и его удивительный удар скорпиона. Но на втором месте был как раз голкипер – Оскарине Масулуке из ЮАР пробил через себя:

Экстра-бонус. Если уж все восхищаются голом Феррана Торреса, то что скажут вот на это? Это не гол. Это магия. Коротая принесла «Ден Хааг» ничью в матче с ПСВ.