Гол Алиссона – лучший от вратарей в истории АПЛ. Но в Украине забивали не хуже

Победный гол Алиссона / Фото - MENAFN.COM

В предыдущие два сезона «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. Но в этом – уступил в четвертьфинале ЛЧ и все еще не гарантировал себе попадание в топ-4 в Англии.

Команда Юргена Клоппа изо всех сил пытается все же квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но вчера едва не оступилась в матче с уже вылетевшим «Вест Бромвичем». Счет был ничейным. До 90+5 минуты.

Алиссон, для которого этот сезон оказался крайне сложным и в футбольном, и в человеческом плане, пошел на стандарт к чужим воротам. Трент-Александр Арнольд уже исполнил один культовый угловой – в матче с «Барселоной». Теперь настало время другого. Алиссон забил – «Ливерпуль» победил и теперь отстает от топ-4 всего на одно очко. Впереди еще два матча. Клопп и его команда все еще продолжают верить.

Как оказалось, этот гол стал шестым от вратарей в чемпионате Англии. Почему бы не вспомнить каждый из них. Ну а в конце мы еще добавим немного ультра-красивых бонусов, ну и украинских вратарей-голеадоров.

Чтобы было интересней, давайте сделаем из этих голевых свершений вратарей в АПЛ рейтинг. Он, как вы поняли, будет достаточно коротким. Но все же.

6 место – Асмир Бегович

В 2013 году вратарь «Сток Сити» забил самый дальний мяч в истории футбола. Ему просто отдали передачу назад, а он запульнул его в ворота «Саутгемптона». Не без огромнейшей доли везения:

On this day in 2013 Asmir Begovic broke the record for the longest goal in football history #SCFC #TBPTVpic.twitter.com/zdGw2EWR1E