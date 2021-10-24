Гол Безуса помог «Генту» разгромить «Генк»
В 12-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на выезде разгромил «Генк».
Полузащитник Роман Безус вышел в старте и с пенальти удвоил преимущество «буйволов». Первый мяч команды забил Самойс.
А ближе к концовке игры счет стал разгромным. Гол на свое имя также записал Тиссудали.
«Гент» догнал «Генк» по очкам в турнирной таблице.
Чемпионат Бельгии, 12 тур
«Генк» – «Гент» 0:3
Голы: Самойс, 43, Безус, 59 (пен.), Тиссудали, 79
«Генк»: Вандевордт, Муньос, Садик, Лукуми, Артеага, Трезор (Угбо, 77)Хейнен, (Пресиадо, 76), Грошовски, Ито (Торстведт, 66), Бонгонда, Онуачу.
«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Де Сарт (Одиджа-Офоэ, 77), Кумс (Овусу, 73), Самойс (Кастро-Монтес, 77), Фортуна, Депуатр (М’Бойо, 86), Тиссудали (Чакветадзе, 86), Безус.
Предупреждения: Грошовски, Муньос – Нгаде-Нгаджуи
Комментарии 0