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Гол Дестро пяткой принес очки «Дженоа» в матче с «Сассуоло»

Команды не выявили победителя
Футбол Серия А (Италия)
19:25
Гол Дестро пяткой принес очки «Дженоа» в матче с «Сассуоло»
Фото: Sassuolo

«Дженоа» в матче 20 тура Серии А на выезде выстоял в матче с «Сассуоло».

Гостям удалось забить быстрый мяч. Дестро пяткой открыл счет в матче. Впрочем, «Сассуоло» позже весь матч держал под контролем, но сумел лишь сравнять счет. Сделал это Берарди во втором тайме.

Несмотря на впечатляющею статистику ударов 28:4 в пользу хозяев, матч завершился без победителя.

«Дженоа» при Шевченко во второй раз подряд сыграло вничью. Правда, команда опустилась на 19-е место в таблице.

Серия А. 20-й тур:

«Сассуоло» – «Дженоа» 1:1

Голы: Берарди, 55 – Дестро, 7

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Кирьякопулос (Мюльдюр, 84), Лопес, Харруи, Дефрель (Самеле, 88), Берарди, Распадори.

«Дженоа»: Сиригу, Хефти (Фарес, 64), Бани, Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель, Эрнани (Мелегони, 64), Портанова (Кассата, 84), Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).

Андрей Усмонов
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