Гол Довбика помог «Днепру-1» в большинстве обыграть «Ингулец»

Нападающий почти догнал Цыганкова в бомбардирской гонке

фото - dynamo.kiev

В матче 14-го тура УПЛ «Ингулец» на своем поле принимал «Днепр-1».

Счет в матче на 26-й минуте открыл Артем Довбик, а уже спустя несколько минут хозяева оказались в меньшинстве, когда Михаил Шишка был удален с поля.

Подопечные Йовичевича спокойно довели этот матч до победы, а гол Довбика так и остался единственным во встрече.

Форвард забил уже свой восьмой мяч в этом розыгрыше УПЛ и отстает от лидера гонки бомбардиров – Виктора Цыганкова – на один гол.

Победа помогла днепрянам взобраться на четвертую строчку в турнирной таблице.

УПЛ, 14-й тур

«Ингулец» – «Днепр-1» 0:1

Голы: Довбик, 26

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Шишка, Запорожец, Козак (Шарай, 72), Коробенко (Бартулович, 80), Полегенько (Коваленко, 79), Ситало (Стефен, 79).

«Днепр-1»: Кожокару, Дубинчак, Кравченко, Логинов, Сваток, Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 49), Гуцуляк (Лучкевич, 75), Назаренко (Билл, 75), Довбик.

Предупреждения: Ковалев (27), Шишка (30), Дубинчак (69), Лучкевич (85).

Удаление: Шишка (34).