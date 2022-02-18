Шацких: «Днепру-1» будет очень сложно удержать Довбика»
Гол Довбика принес победу «Днепру-1» над чемпионом Казахстана
Команды провели контрольный матч
18 февраля 22:10
Фото: Днепр-1
«Днепр-1» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл «Тобол».
Единственный мяч в конце первого тайма оформил Артем Довбик. Его гола хватило днепрянам для победы.
Товарищеский матч:
«Днепр-1» – «Тобол» 1:0
Гол: Довбик 38
«Днепр-1»: Юрчук, Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко (Кивинда 82), Ярмолюк, Довбик
«Тобол» (стартовый состав): Мокин, Марочкин, Каиров, Малый, Томашевич, Тагиберген, Мужиков, Бриджидо, Васильев, Йованович, Сергеев.
Предупреждены: Когут 20, Довбик 35 - Тагиберген 5 Каиров 24, Мужиков 30, Малый 73
Удаление: Бусурманов (81)
Это был последний матч «Днепра-1» на сборе в Турции.
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