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Гол Довбика принес победу «Днепру-1» над чемпионом Казахстана

Команды провели контрольный матч
Футбол Украинская Премьер-лига
18 февраля 22:10
Гол Довбика принес победу «Днепру-1» над чемпионом Казахстана
Фото: Днепр-1

«Днепр-1» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл «Тобол».

Единственный мяч в конце первого тайма оформил Артем Довбик. Его гола хватило днепрянам для победы.

Товарищеский матч:

«Днепр-1» – «Тобол» 1:0

Гол: Довбик 38

«Днепр-1»: Юрчук, Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко (Кивинда 82), Ярмолюк, Довбик

«Тобол» (стартовый состав): Мокин, Марочкин, Каиров, Малый, Томашевич, Тагиберген, Мужиков, Бриджидо, Васильев, Йованович, Сергеев.

Предупреждены: Когут 20, Довбик 35 - Тагиберген 5 Каиров 24, Мужиков 30, Малый 73

Удаление: Бусурманов (81)

Это был последний матч «Днепра-1» на сборе в Турции.

Андрей Усмонов
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СК Днепр-1 Тобол Товарищеские матчи (футбол)

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