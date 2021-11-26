Гол Довгого принес «Львову» вторую подряд победу в УПЛ
«Львов» в выездном матче 16 тура Премьер-лиги обыграл «Мариуполь».
У львовян было в два раза больше очков перед игрой с азовцами, но команда была не слишком далеко от зоны переходных матчей.
«Мариуполь именно в этой рассчитывал на победу или очки, но набрать их не смог. Встреча получилась равной, но «Мариуполь» создал моментов чуть больше.
Однако, именно «Львов» сумел победить. Исход матча решил гол Довгого в середине второго тайма.
«Львов» выиграл вторую игру подряд и поднялся на 10-е место. «Мариуполь» все еще на дне.
УПЛ. 16-й тур:
«Мариуполь» – «Львов» 0:1
Гол: Довгий, 61
«Мариуполь»: Турбаевский, Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Кащук (Микитишин, 76), Топалов, Мишнев, Чех, Шостак (Хромей, 61), Вьюнник.
«Львов»: Ильющенков, Лека, Махмутович, Бусько, Грисьо (Семенив, 60), Якимец, Политыло, Довгий, Ньярко (Крушинский, 75), Рожерио Шина (Ныч, 51), Ременяк (Брикнер, 60).
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