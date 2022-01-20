«Как схватил, так беднягу парализовало». Дуэль братьев Микульчиков на льду была жаркой, но теперь они встретятся в роли тренеров
Гол Дуэлунда вывел голландский клуб в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Датчанин играет за «Неймеген»
Фото: voetbalprimeur.nl
НЕК «Неймеген» пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
В матче 1/8 финала команда обыграла «Гронинген». Победный мяч оформил полузащитник Микель Дуэлунд. Он забил в начале второго тайма.
Отыграл датчанин 82 минуты матча после чего его заменили.
24-летний игрок провел 12-й матч за НЕК в этом сезоне. Это его первый мяч за команду. В чемпионате Нидерландов он еще не забивал, но отметился двумя голевыми передачами.
За НЕК Дуэлунд играет в аренде из «Динамо».
Комментарии 0