Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»

«Горожане» продолжают лидировать в АПЛ

Фото: twitter.com/ManCity

«Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ на выезде сумел обыграть «Брентфорд».

Единственный гол в матче оформил Фоден в начале первого тайма. Игра «Сити» была далека от идеала, но и этого хватило для победы.

«Брентфорд» мог несколько раз сравнять счет, но все свои моменты хозяева упустили.

При этом, «Ман Сити» не провел ни одной замены в матче.

АПЛ. 20-й тур:

«Брентфорд» – «Манчестер Сити» 0:1

Гол: Фоден, 17.

«Брентфорд»: Альваро Фернандес — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека (Бидструп, 75), Томпсон (Годдос, 82) — Висса (Каньос, 72), Тоуни.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду — Фоден, Жезус, Грилиш.