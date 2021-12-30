Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»
Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
«Горожане» продолжают лидировать в АПЛ
07:01
Фото: twitter.com/ManCity
«Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ на выезде сумел обыграть «Брентфорд».
Единственный гол в матче оформил Фоден в начале первого тайма. Игра «Сити» была далека от идеала, но и этого хватило для победы.
«Брентфорд» мог несколько раз сравнять счет, но все свои моменты хозяева упустили.
При этом, «Ман Сити» не провел ни одной замены в матче.
АПЛ. 20-й тур:
«Брентфорд» – «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Фоден, 17.
«Брентфорд»: Альваро Фернандес — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека (Бидструп, 75), Томпсон (Годдос, 82) — Висса (Каньос, 72), Тоуни.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду — Фоден, Жезус, Грилиш.
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