Гол Гризманна принес «Барселоне» победу над «Эйбаром» и третье место в Примере

«Севилья» уже не сможет догнать каталонцев

Фото - ФК Барселона

В 38-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде переиграла «Эйбар».

Победу каталонцам принес единственный гол Гризманна. Француз забил в концовке непростого матча.

«Барселона» оторвалась от «Севильи» в турнирной таблице на пять очков. Андалусийцы уже не смогут догнать каталонцев.

Чемпионом в сезоне-20/21 стал «Атлетико». В заключительном туре «матрасники» переиграли «Вальядолид» (2:1).

Примера, 38 тур

«Эйбар» – «Барселона» 0:1

Гол: Гризманн, 81

«Эйбар»: Йоэль Родригес, Оливейра (Бигас, 76), Корреа (Посо, 76), Арбилья, Рафа Соареш, Атьенса, Инуи, Диоп (Альварес, 62), Хиль (Леон, 46), Энрик (Кике Гонсалес, 77), Кике Гарсия.

«Барселона»: Нето, Дест, Фирпо (Альба, 46), Мингеса (Умтити, 46), Араухо, де Йонг (Пьянич, 74), Мориба (Пуч, 55), Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Бускетс, Дембеле, Гризманн.

Фирпо, Бускетс, Араухо