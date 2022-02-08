Гол и ассист Дуду вывели «Палмейрас» в финал Клубного чемпионата мира

Дуду стал главным героем матча

Фото: Globo

«Палмейрас» обыграл египетский «Аль Ахли» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Героем матча стал полузащитник Дуду. Он оформил ассчис и отличился сам в матче.

«Палмейрас» стал первым финалистом турнира. Второй полуфинал будет сыгран завтра матчем «Аль-Хиляль» – «Челси».

«Палмейрас» – «Аль-Ахли» 2:0

Голы: Вейга, 39, Дуду, 49

«Палмейрас»: Уэвертон, Маркос Роша, Гомес, Луан, Пикерес, Зе Рафаэл (Атуэста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаэл Вейга (Жаилсон, 79), Данило, Дуду (Весли, 78), Рони (Дейверсон, 88).

«Аль-Ахли»:

В своем время Дуду играл в «Динамо». В прошлом году он стал победителем Кубка Либертадорес.