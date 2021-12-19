Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 0
Футбол (10 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич -:- Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал 1:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Окончен
16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Рома 1:4 Окончен
19:00 Болонья - Ювентус 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Барселона - Эльче 3:2 Окончен
22:00 Севилья - Атлетико 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Милан - Наполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис 0:0 1-й тайм
Футбол (8 событий из 15) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Эвертон - Лестер -:- Перенесен
16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Фрайбург - Байер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Эмполи 1:1 Окончен
21:45 Милан - Наполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис 0:0 1-й тайм
нет важных матчей

Гол и ассист Яремчука помогли «Бенфике» разнести «Маритиму»

После встречи с «Динамо» украинца наконец-то «прорвало»
Футбол Украинские легионеры
20:52
Гол и ассист Яремчука помогли «Бенфике» разнести «Маритиму»
Фото - Бенфика

В 15-м туре португальской Примейры «Бенфика» в родных стенах разгромила «Маритиму».

«Орлы» добились крупного счета еще в первом тайме. Дубль оформил Нуньес, также гол на счету Жилберто.

Нападающий Роман Яремчук включился после перерыва. Сначала украинец оформил ассист на Рафу Силву, а позже – забил и сам. Форвард покинул поле на 77-й минуте. В его отсутствие гости забили гол престижа, а Гонсалу Рамуш и Сеферович увеличили разрыв до шести мячей.

«Бенфика» сократила отставание от «Порту» в турнирной таблице до одного очка. Но вторая команда лиги свой матч тура проведет позже.

Чемпионат Португалии, 15 тур

«Бенфика» – «Маритиму» 7:1

Голы: Нуньес, 3, 18, Жилберто, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Гонсалу Рамуш, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Жоау Мариу (Морато, 66), Жилберто (Лазаро, 82), Гримальдо (Таарабт, 66), Рафа Силва, Нуньес (Гонсалу Рамуш, 77), Яремчук (Сеферович, 77).                

«Маритиму»: Виктор, Клаудио, Матеус Коста, Заинадин, Витор Коста, Росси (Пелажиу, 58), Бельтрам, Кошта (Бауке, 77), Гитан (Мендеш, 73), Энрике (Видигал, 46), Фуму (Алипур, 58).

Предупреждения: Нуньес – Росси, Кошта

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чемпионат Португалии (футбол) Бенфика Роман Яремчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Яремчук выйдет в старте «Бенфики» в матче чемпионата Португалии
Яремчук выйдет в старте «Бенфики» в матче чемпионата Португалии
Футбол Украинские легионеры
18:53
Украинцы в Европе. За какими матчами стоит понаблюдать отечественному фанату во время паузы УПЛ?
Украинцы в Европе. За какими матчами стоит понаблюдать отечественному фанату во время паузы УПЛ?
Футбол Украинские легионеры
18 декабря 14:02
Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»
Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»
Футбол Украинские легионеры
16 декабря 21:24
Яремчук: «В «Бенфике» меня хотят сделать чистую девятку»
Яремчук: «В «Бенфике» меня хотят сделать чистую девятку»
Футбол Украинские легионеры
15 декабря 19:30
Забарный: «Играть против Яремчука довольно сложно»
Забарный: «Играть против Яремчука довольно сложно»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 декабря 17:48
Президент Примеры: «Реал» был прав, не стоило целиком проводить повторную жеребьевку»
Президент Примеры: «Реал» был прав, не стоило целиком проводить повторную жеребьевку»
Футбол Примерa (Испания)
15 декабря 14:45

Новости: Футбол

Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России
Серия А (Италия)
22:13
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
22:01
Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»
Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»
Украинская Премьер-лига
21:55
Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Украинская Премьер-лига
21:53
Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»
Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»
Премьер-Лига (Англия)
21:48
«Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» установил сразу два выдающихся рекорда
«Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» установил сразу два выдающихся рекорда
Премьер-Лига (Англия)
21:40
Зинченко сравнил игру за «Манчестер Сити» с работой в офисе
Зинченко сравнил игру за «Манчестер Сити» с работой в офисе
Премьер-Лига (Англия)
21:29
Остап Маркевич: «Мариуполю» следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию»
Остап Маркевич: «Мариуполю» следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию»
Украинская Премьер-лига
21:10
Гол и ассист Яремчука помогли «Бенфике» разнести «Маритиму»
Гол и ассист Яремчука помогли «Бенфике» разнести «Маритиму»
Украинские легионеры
20:52
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
141
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости