Гол и ассист Яремчука помогли «Бенфике» разнести «Маритиму»

После встречи с «Динамо» украинца наконец-то «прорвало»

Фото - Бенфика

В 15-м туре португальской Примейры «Бенфика» в родных стенах разгромила «Маритиму».

«Орлы» добились крупного счета еще в первом тайме. Дубль оформил Нуньес, также гол на счету Жилберто.

Нападающий Роман Яремчук включился после перерыва. Сначала украинец оформил ассист на Рафу Силву, а позже – забил и сам. Форвард покинул поле на 77-й минуте. В его отсутствие гости забили гол престижа, а Гонсалу Рамуш и Сеферович увеличили разрыв до шести мячей.

«Бенфика» сократила отставание от «Порту» в турнирной таблице до одного очка. Но вторая команда лиги свой матч тура проведет позже.

Чемпионат Португалии, 15 тур

«Бенфика» – «Маритиму» 7:1

Голы: Нуньес, 3, 18, Жилберто, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Гонсалу Рамуш, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Жоау Мариу (Морато, 66), Жилберто (Лазаро, 82), Гримальдо (Таарабт, 66), Рафа Силва, Нуньес (Гонсалу Рамуш, 77), Яремчук (Сеферович, 77).

«Маритиму»: Виктор, Клаудио, Матеус Коста, Заинадин, Витор Коста, Росси (Пелажиу, 58), Бельтрам, Кошта (Бауке, 77), Гитан (Мендеш, 73), Энрике (Видигал, 46), Фуму (Алипур, 58).

Предупреждения: Нуньес – Росси, Кошта