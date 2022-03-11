Гол и два ассиста. Малиновский помог «Аталанте» в боевом матче победить «Байер»
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» победила «Байер».
Отметим, что игру для итальянской команды сделал украинец – Руслан Малиновский. Он забил и отдал два ассиста, а матч завершился победой «Аталанты» со счетом 3:2.
Ответная встреча состоится через неделю.
Лига Европы, 1/8 финала
«Аталанта» – «Байер» 3:2
Голы: Малиновский, 23, Муриэль, 25, 49 – Арангис, 11, Диаби, 63
«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Паломино, 69), Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 77), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Малиновский (Бога, 69), Муриэль (Миранчук, 78).
«Байер»: Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 80), Та, Тапсоба, Баккер, Арангис, Паласиос, Адли (Паулиньо, 80), Аларио (Коссуну, 61), Диаби, Виртц (Азмун, 85).
Предупреждения: Толои (63), Баккер (73), Виртц (78).
Обзор матча:
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