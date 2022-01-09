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Гол Ибрагимовича и дубль защитника помогли «Милану» возглавить таблицу Серии А

Но у «Интера» есть еще два матча в запасе
Футбол Серия А (Италия)
09 января 15:25
Гол Ибрагимовича и дубль защитника помогли «Милану» возглавить таблицу Серии А
Тео Эрнандес / фото - AC Milan

В матче 21-го тура Серии А «Венеция» на своем поле принимала «Милан».

Уже на второй минуте счет открыл Златан Ибрагимович, замкнув передачу Леао на пустые ворота.

Преимущество «россонери» во втором тайме развил защитник Тео Эрнандес, забив сначала с игры, а позже реализовав пенальти.

А за минуту до удара француза с точки хозяева остались в меньшинстве – удаление схлопотал Свобода.

Победа помогла подопечным Пиоли взобраться на первую строчку в таблице Серии А, но у отстающего на 2 пункта «Интера» есть еще два матча в запасе.

Серия А, 21-й тур

«Венеция» – «Милан» 0:3

Голы: Ибрагимович, 2, Эрнандес, 48, 59 (пен.)

«Венеция»: Ромеро, Маццокки, Чеккарони, Свобода, Хапс, Кюизанс (Кийин, 60), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79), Араму (Юнсен, 60), Анри (Чрнигой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).

«Милан»: Меньян, Флоренци (Станга, 88), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Ибрагимович (Жиру, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62), Браим Диас (Мальдини, 73).

Предупреждения: Салемакерс (5), Габбия (37), Чеккарони (56), Тонали (73).

Удаление: Свобода (58).

Павел Харченко
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Теги

Милан Венеция Златан Ибрагимович

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