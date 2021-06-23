«Заря» объявила о переходе Гильерме
Гол хавбека «Динамо» помог «Заре» не проиграть «Александрии»
«Горожане» имели преимущество в два мяча по ходу контрольной встречи
Фото - ФК Заря
В контрольном матче «Заря» и «Александрия» разошлись миром.
Счет в поединке открыл арендованный у «Динамо» Булеца. Но до перерыва «горожане» повели в два мяча, благодаря голам Шастала, Кожушко и Дубры. Лишь на последних минутах Гладкий своим дублем спас игру для луганчан.
Контрольный матч
«Заря» – «Александрия» 3:3
Голы: Булеца, 8, Гладкий, 86, 90+1 (пен.) – Шастал, 18, Кожушко, 30, Дубра, 43
Отметим, что в 16:00 стартовала вторая контрольная встреча между командами.
Напомним, «Заря» объявила о переходе Гильерме.
Комментарии 0