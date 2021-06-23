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Гол хавбека «Динамо» помог «Заре» не проиграть «Александрии»

«Горожане» имели преимущество в два мяча по ходу контрольной встречи
Футбол Украинская Премьер-лига
17:19
Гол хавбека «Динамо» помог «Заре» не проиграть «Александрии»
Фото - ФК Заря

В контрольном матче «Заря» и «Александрия» разошлись миром.

Счет в поединке открыл арендованный у «Динамо» Булеца. Но до перерыва «горожане» повели в два мяча, благодаря голам Шастала, Кожушко и Дубры. Лишь на последних минутах Гладкий своим дублем спас игру для луганчан.

Контрольный матч

«Заря» – «Александрия» 3:3

Голы: Булеца, 8, Гладкий, 86, 90+1 (пен.) – Шастал, 18, Кожушко, 30, Дубра, 43

Отметим, что в 16:00 стартовала вторая контрольная встреча между командами.

Напомним, «Заря» объявила о переходе Гильерме.

Сергей Стаднюк
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Заря Александрия

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