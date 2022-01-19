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Гол Холанда не спас «Боруссию» от вылета из Кубка Германии от команды из второго дивизиона

«Шмели» сенсационно покинули турнир
Футбол Бундеслига (Германия)
07:35
Гол Холанда не спас «Боруссию» от вылета из Кубка Германии от команды из второго дивизиона
фото - BVB

В матче 1/8 Кубка Германии лидер второй Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле играл с дортмундской «Боруссией».

Уже на 4-й минуте Аменьидо помог хозяева повести в счете. Под занавес первого тайма хавбек «шмелей» Аксель Витсель отметился автоголом, увеличив отставание своей команды.

На 58-й минуте форвард гостей Эрлинг Холанд реализовал пенальти, но этого оказалось недостаточно. Норвежец продолжает набивать сумасшедшую статистику – у него больше голов за дортмундцев, чем проведенных матчей.

Подопечные Марко Розе не смогли больше забить и, в итоге, покинули турнир уже на этой стадии.

Кубок Германии, 1/8 финала

«Санкт-Паули» – «Боруссия Д» 2:1

Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (автогол) – Холанд, 58 (пен.).

«Санкт-Паули»: Смарш, Ульссон (Цандер, 75), Лоуренс, Медич, Пакярада, Ирвайн, Смит, Хартель, Бекер, Бургшталлер (Макенок, 90), Аменьидо (Диттген, 74).

«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи (Загаду, 76), Геррейру, Витцель (Мукоко, 90), Брандт, Беллингем, Азар (Мален, 65), Ройс, Холанд.

Павел Харченко
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Теги

Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

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