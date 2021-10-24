Гол конкурента Михайличенко помог «Андерлехту» победить «Беерсхот»

Украинец так и не вышел на поле

Фото - Андерлехт

В 12-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» дома переиграл «Беерсхот».

Шенклэнд сумел сократить отставание после голов Гомеса с пенальти и Рамана с игры. Но надежды гостей развеяли Куаме и Ашимеру. Команда ответила лишь голом Дома.

Защитник Богдан Михайличенко матч пропустил. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Андерлехт» вернулся в зону плей-офф в турнирной таблице и вошел в группу целого ряда команд с 20 очками в активе.

Чемпионат Бельгии, 12 тур

«Андерлехт» – «Беерсхот» 4:2

Голы: Гомес, 45+2 (пен.), Раман, 54, Куаме, 70, Ашимеру, 78 – Шенклэнд, 56, Дом, 81

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Харвуд-Беллис, Худт, Гомес, Каллен, Ольссон (Ашимеру, 75), Версарен, Аит Эль Хадж (Амузу, 75), Раман (Зиркзее, 74), Куаме (Магальян, 89).

«Беерсхот»: Ванхамель, Халаймиа, Радич, Бурден, Ван ден Берг, Питермаат, Кулибали (Хольцхаузер, 61), Кайседо (Саньянг, 82), Крекович (Сумаре, 46; Дом, 70), Бака, Шенклэнд.

Предупреждения: Харвуд-Беллис, Аит Эль Хадж, Ольссон – Кайседо, Халаймиа, Хольцхаузер