Гол Левандовски не спас «Баварию» от второго в сезоне поражения от «Гладбаха»
В матче 18-го тура Бундеслиги, обескровленная травмами, коронавирусом и КАН, «Бавария» на «Альянц арене» принимала «Боруссию М».
Первый гол мюнхенцев в 2022-м году забил Роберт Левандовски, открыв счет во встрече. Поляк первым в этом сезоне покорил отметку в 20 забитых мячей.
Но вскоре гости смогли перевернуть ход встречи. За 4 минуты Нойхаус и Лайнер вывели вперед уже «Гладбах».
«Черно-бело-зеленые» довели игру до победы, во второй раз в сезоне одолев чемпионов Германии. В Кубке Германии «Боруссия» вовсе разгромила «Баварию» со счетом 5:0.
Бундеслига, 18-й тур
«Бавария» – «Боруссия М» 1:2
Голы: Левандовски, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Павар, Зюле, Забитцер, Гнабри, Мюллер, Тилльман (Копадо, 75), Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Левандовски.
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Байер, 67), Лайнер (Херрманн, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Крамер (Бенеш, 79), Нетц, Штиндль (Тюрам, 90), Эмболо.
Предупреждения: Штиндль (78).
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