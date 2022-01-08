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Гол Левандовски не спас «Баварию» от второго в сезоне поражения от «Гладбаха»

Мюнхенцы начали год с потери очков
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 07:40
Гол Левандовски не спас «Баварию» от второго в сезоне поражения от «Гладбаха»
фото - FC Bayern

В матче 18-го тура Бундеслиги, обескровленная травмами, коронавирусом и КАН, «Бавария» на «Альянц арене» принимала «Боруссию М».

Первый гол мюнхенцев в 2022-м году забил Роберт Левандовски, открыв счет во встрече. Поляк первым в этом сезоне покорил отметку в 20 забитых мячей.

Но вскоре гости смогли перевернуть ход встречи. За 4 минуты Нойхаус и Лайнер вывели вперед уже «Гладбах».

«Черно-бело-зеленые» довели игру до победы, во второй раз в сезоне одолев чемпионов Германии. В Кубке Германии «Боруссия» вовсе разгромила «Баварию» со счетом 5:0.

Турнирная таблица Бундеслиги.

Бундеслига, 18-й тур

«Бавария» – «Боруссия М» 1:2

Голы: Левандовски, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Павар, Зюле, Забитцер, Гнабри, Мюллер, Тилльман (Копадо, 75), Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Левандовски.

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Байер, 67), Лайнер (Херрманн, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Крамер (Бенеш, 79), Нетц, Штиндль (Тюрам, 90), Эмболо.

Предупреждения: Штиндль (78).

Павел Харченко
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Теги

Бавария Боруссия Менхенгладбах Роберт Левандовски

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