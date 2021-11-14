Гол Мхитаряна не помог. Германия разгромом завершила отбор на чемпионат мира

Армения не решила невыполнимую задачу

Фото - DFB

В заключительном туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Германии на выезде разгромила Армению.

Чтобы пройти в плей-офф, хозяевам нужно было громить гранда с разницей в 23 мяча. Кроме того, Северная Македония и Румыния должны были синхронно уступить.

Германия же досрочно обеспечила себе прямую путевку в Катар. Соответственно, у каждой из команд не было турнирной мотивации.

Дубль Гюндогана и гол Хавертца довели счет до разгромного. Мхитарян с пенальти отставание сократил, но Хофманн вернул разрыв в три мяча.

Германия выиграла группу J с одним поражением и девятью победами и сыграет в конце 2022 года в Катаре.

Отбор на ЧМ-2022, группа J, десятый тур

Армения – Германия 1:4

Голы: Мхитарян, 59 (пен.) – Хавертц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен.), 50, Хофманн, 64

Армения: Бучнев, Ароян, Чалишир, Тертерян, Маргарян, Удо (Григорян, 84), Восканян, Байрамян (Селараян, 69), Сперцян, Мхитарян (Григорян, 77), Адамян (Бриаско, 69).

Германия: тер Стеген, Керер, Та, Гинтер, Раум, Хавертц, Хофманн (Баку, 84), Сане (Брандт, 60), Гюндоган (Арнольд, 60), Мюллер (Нмеча, 60), Нойхаус (Фолланд, 73).

Восканян – Нойхаус,Арнольд