Гол на первой минуте подарил «Валенсии» путевку в четвертьфинал Кубка Испании

Представитель Сегунды Б не дал забить себе больше, но и сам не поразил ворот

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В 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» на выезде одержала минимальную победу над «Балеаресом».

Уже на первой минуте счет в матче был открыт. Сверхбыстрым голом отличился Маркос Андре.

Казалось, что он положит начало разгрому представителя Сегунды Б. Однако скромный коллектив не позволил команде из элиты нанести даже 10 ударов по собственным воротам. Правда, не смог забить и сам.

Соперник «Валенсии» в четвертьфинале определится после жеребьевки.

Кубок Испании, 1/8 финала

«Балеарес» – «Валенсия» 0:1

Гол: Маркос Андре, 1

«Балеарес»: Жинар, Орфила (Хосе Фран, 64), Ферроне, Бускетс, Виларраса (Уго, 64), Канарио (Дельгадо, 27), Кордеро, Петкофф, Шашуа, Винисиус (Пастрана, 76), Вильяльба Рохано.

«Валенсия»: Доменек, Альдерете, Диакаби, Москера, Гайя (Тони Лато, 77), Муса, Гильямон (Герра Морено, 90), Рачич (Фулькье, 63), Куандреди, Маркос Андре (Гедеш, 64), Дуро.

Ферроне, Вильяльба Рохано – Гильямон, Рачич, Муса