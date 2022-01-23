Гол новичка принес «Марселю» победу над «Лансом»

Гости сохранили ворота «на замке»

Фото: twitter.com/OM

«Марсель» в матче 22 тура Лиги 1 обыграл на выезде «Ланс».

По голу гости забили в каждом из таймов. Открыл счет с пенальти Пайе, а во втором тайме отличился новичок команды Бакамбу, установив окончательный счет.

«Марсель» вышел на второе место в Лиге 1, обогнав «Ниццу». До ПСЖ 10 очков.

Лига 1. 22-й тур:

«Ланс» – «Марсель» 0:2

Голы: Пайе, 34 (пен.), Бакамбу, 77

«Ланс»: Фариньес, Клосс (Берг, 83), Гради, Данзо, Медина (Жан, 83), Франковски, Какута (Перейра, 83), Фофана, Дукуре, Саид (Бальде, 65), Сотока (Давид Кошта, 60).

«Марсель»: Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Ундер, Камара, Жерсон (Лирола, 75), Гендузи, Ронжье (Балерди, 90), Пайет (Харит, 90), Луис Энрике (Бакамбу, 74).