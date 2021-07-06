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Гол Пакеты в ворота Перу вывел Бразилию в финал Копа Америка

За право сыграть с «Селесао» между собой поспорят Аргентина и Колумбия
Футбол В мире
07:19
Гол Пакеты в ворота Перу вывел Бразилию в финал Копа Америка
Фото - CBF

В полуфинале Копа Америка сборная Бразилии минимально переиграла Перу.

С самого начала матча «Селесао» владели ощутимым преимуществом. И еще до перерыва Лукасу Пакете удалось поразить ворота соперника.

Во втором же тайме подопечные Тите снизили темп и позволили перуанцам провести свои атаки. Однако гол хавбека в первой половине встречи так и остался единственным.

Бразилия вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Аргентина – Колумбия.

Копа Америка, полуфинал

Бразилия – Перу 1:0

Гол: Лукас Пакета, 35

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Милитао, 85), Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Эвертон (Эвертон Рибейро, 70), Лукас Пакета (Дуглас Луис, 90), Неймар, Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 85).

Перу: Гальесе, Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Гарсия, 46), Кальенс, Трауко (Лопес, 46), Пенья, Тапия (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Орменьо, 81), Лападула.

Предупреждения: Винисиус Жуниор – Йотун, Лопес

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Бразилии (футбол) Копа Америка сборная Перу (футбол)

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