Гол Пакеты в ворота Перу вывел Бразилию в финал Копа Америка
В полуфинале Копа Америка сборная Бразилии минимально переиграла Перу.
С самого начала матча «Селесао» владели ощутимым преимуществом. И еще до перерыва Лукасу Пакете удалось поразить ворота соперника.
Во втором же тайме подопечные Тите снизили темп и позволили перуанцам провести свои атаки. Однако гол хавбека в первой половине встречи так и остался единственным.
Бразилия вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Аргентина – Колумбия.
Копа Америка, полуфинал
Бразилия – Перу 1:0
Гол: Лукас Пакета, 35
Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Милитао, 85), Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Эвертон (Эвертон Рибейро, 70), Лукас Пакета (Дуглас Луис, 90), Неймар, Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 85).
Перу: Гальесе, Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Гарсия, 46), Кальенс, Трауко (Лопес, 46), Пенья, Тапия (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Орменьо, 81), Лападула.
Предупреждения: Винисиус Жуниор – Йотун, Лопес
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