Гол Петряка помог «Фехервару» обыграть конкурента в турнирной таблице
В 11-м туре чемпионата Венгрии МОЛ «Фехервар» на своем поле переиграл «Пакш».
Вингер Иван Петряк открыл счет в матче. Но во втором тайме равновесие вернул Адам.
Полузащитник хозяев Евгений Макаренко вышел на игру в стартовом составе. Украинец провел на поле все 90 минут.
«Фехервар» оторвался от конкурента в турнирной таблице и закрепился на четвертой строчке.
Чемпионат Венгрии, 11 тур
«Фехервар» – «Пакш» 2:1
Голы: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69
«Фехервар»: Ковач, Него, Рус, Стопира (И. Ковач, 80), Хайстер, Сендрей, Макаренко, Дардай (Зивзивадзе, 80), Бамгбойе (Муслиу, 62), Петряк (Хангя, 86), Кодро.
«Пакш»: Надь, Ленжер, Тамаш (Беде, 58), Селпал, Балог, Кестюж (Наги, 46), Виндекер, Шайбан, Сабо, Богнар, Адам.
Предупреждения: Сендрей, Зивзивадзе – Кестюж, Селпал, Балог
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