Гол Рэшфорда на 93-й минуте спас для МЮ 3 очка в матче с «Вест Хэмом»

Команда Рангника показала откровенно плохую игру

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В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» спас победу над «Вест Хэмом».

Вся игра была очень скучной: минимум моментов и остроты, максимум борьбы, куча ошибок.

Но на 93-й минуте наступила развязка: после ассиста от Кавани Рэшфорд расстрелял пустые ворота, в которых уже не было Ареоля.

В турнирной таблице АПЛ после этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на 4-е место. У «Вест Хэма» осталось 37 очков и команда Мойеса опустилась на 5-е место.

АПЛ, 23-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0

Гол: Рэшфорд, 90+3

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Кавани, 82), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Марсьяль, 82), Эланга (Рэшфорд, 62).

«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал (Фредерикс, 70), Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.

Предупреждения: Магуайр (56), Райс (63).