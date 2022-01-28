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Гол Суареса приблизил Уругвай к выходу на катарский мундиаль

Парагвай доигрывал матч в меньшинстве
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:39
Гол Суареса приблизил Уругвай к выходу на катарский мундиаль
Луис Суарес / фото - Chronicle

В матче 15-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира 2022 Парагвай у себя дома играл с Уругваем.

Единственный мяч во встрече был забит на 50-й минуте. Отличилась главная звезда уругвайской сборной Луис Суарес.

Парагваю пришлось еще и доигрывать встречу в меньшинстве – на последних минутах был удален защитник Гомес.

Благодаря этой победе «олимпийцы» поднялись на 4-ю строчку в группе, попав в зону прямого выхода на мундиаль.

Идущий на третьем месте Эквадор опережает уругвайцев на 5 пунктов, а лидирующие в группе отбора Бразилия и Аргентина уже добыли себе путевки в Катар.

Южноамериканская квалификация ЧМ-2022, 15-й тур

Парагвай – Уругвай 0:1

Голы: Суарес, 50.

Парагвай: Сильва, Эскобар (Рохас, 65), Гомес, Алонсо, Арсамендия, Охеда (Бенитес, 73), Альмирон, Рохас (Вильясанти, 64), Санчес, Санабрия (Энсисо, 72), Гонсалес.

Уругвай: Рочет, Араухо, Годин (Касерес, 83), Хименес, Оливера, Пельистри (Каноббио, 70), Вальверде (Арамбарри, 90), Весино, Бентанкур (Суарес, 83), Суарес, Нуньес (Кавани, 70).

Предупреждения: Бентанкур (9), Пельистри (20), Араухо (22), Весино (43), Рохас (59), Гомес (62), Алонсо (86).

Удаление: Гомес (90).

Павел Харченко
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Теги

сборная Уругвая (футбол) сборная Парагвая (футбол) Луис Суарес

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