Гол в первом тайме помог «Интеру» обыграть «Торино» и уже на 7 очков отораться от конкурентов

Героем матча стал старый знакомый сборной Украины

Фото - Интер Милан

В 19-м туре итальянской Серии А «Интер» дома минимально переиграл «Торино».

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Оно было добыто благодаря гол Думфриса.

Как оказалось позже, он и стал победным. Вторая половина встречи не порадовала обилием моментов.

«Интер» оторвался уже на семь очков во главе турнирной таблицы. Но «Наполи» и «Милан» еще проведут свой матч тура позже.

Серия А, 19 тур

«Интер» – «Торино» 1:0

Гол: Думфрис, 30

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Д`Амброзио, 83), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 90), Видаль (Сенси, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 69), Джеко, Мартинес (Санчес, 69).

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 76), Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65), Бремер, Айна, Брекало (Прат, 76), Лукич, Побега (Мандрагора, 65), Пьяца, Санабрия (Варминг, 59).

Чалханоглу