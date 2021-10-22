Гол в ворота «Шахтера» был признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов

Автор шедевра – бразильский вингер «Реала»

фото - Real Madrid CF

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» дома потерпел разгромное поражение от «Реала» (0:5).

Третий мяч в ворота «горняков», забитый бразильским вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором, был признан лучшим результативным выстрелом на неделе в ЛЧ, сообщает официальный сайт UEFA.

Также на награду за лучший гол претендовали форвард «Интера» Эдин Джеко, нападающих «Спортинга» Паулинью Диаш и хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта.



Винисиус оформил дубль и отдал голевую передачу в матче с дончанами.

В общей сложности, у 21-летнего бразильца 7 голов и пять ассистов за 11 игр нового сезона.

Напомним, тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что его команда провела идеальный матч.