«Шахтер» – лидер Лиги чемпионов по владению мячом. «Динамо» – второе по отборам
Гол в ворота «Шахтера» признан лучшим в дебюте группового этапа Лиги чемпионов
Траоре открыл счет в матче с «горняками»
15:22
Адама Траоре / Фото: fc-sheriff.com
UEFA признал гол вингера «Шерифа» Адама Траоре в ворота «Шахтера» лучшим среди всех мячей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Взятие ворот малийца стало первым в матче, а в матче была зафиксирована победа молдавского клуба со счетом 2:0.
Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! #UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
Напомним, что «Шахтер» стал лучшим по владению мячом в первом туре группового этапа ЛЧ.
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