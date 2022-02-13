Гол Ваната помог «Динамо» разгромить лидера чемпионата Сербии

Правда, второго дивизиона

Фото - ФК Динамо Киев

В первом контрольном матче на заключительном сборе «Динамо» разгромило «Инджию».

Киевляне забили по два мяча в каждом из таймов. До перерыва лидера второго дивизиона Сербии огорчили Вербич и Дубинчак.

В середине второй 45-минутки счет до разгромного довел Ванат. Избиение соперника довершил Буяльский элегантным парашютом.

Напомним, Шепелев не отправился на третий сбор из-за травмы. Шапаренко и Вивчаренко пропустят его начало из-за коронавируса.

Контрольный матч

«Динамо» – «Инджия» 4:0

Гол: Вербич, 33, Дубинчак, 44, Ванат, 57, Буяльский, 86

«Динамо» (стартовый состав): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак, Сидорчук, Гармаш, де Пена, Антюх (Цыганков, 46), Вербич, Ванат.

«Динамо» (с 66-й минуты): Бущан, Тымчик (Бражко, 75), Сирота, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Яцык, Буяльский, Цыганков, Кулач, Шкурин.

«Инджия» (стартовый состав): Рнич, Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич, Десанчич, Стоянович, Жакула, Милосавлев, С. Джурич, Баджи.

Предупреждения: Гармаш, Дубинчак, де Пена – Куколь