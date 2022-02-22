Гол Влаховича на 32-й секунде не помог «Ювентусу» обыграть «Вильярреал»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» и «Ювентус» победителя не выявили.
Старт матча был за гостями: звездный новичок «Ювентуса» Душан Влахович забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов уже на 32-й секунде.
«Вильярреал» сумел сравнять счет во втором тайме, забил Парехо.
1:1, судьба этого противостояния решится в Турине через 3 недели.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
«Вильярреал» – «Ювентус» 1:1
Голы: Парехо, 66 – Влахович, 1
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригерос, 79), Педраса (Эступиньян, 79), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Чуквуэзе (Пино, 90), Данджума (Диа, 90).
«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, де Лигт, Де Шильо (Пеллегрини, 87), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Артур, 71), Маккенни (Закария, 81), Мората, Влахович.
Предупреждения: Рульи (73), Рабьо (73).
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