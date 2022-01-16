Гол Ярмоленко мог спасти «Вест Хэм» от поражения «Лидсу», но не был засчитан

Украинец получил более 20 минут игрового времени от Мойеса

Фото - Лидс Юнайтед

В 22-м туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле уступил «Лидсу».

Настоящим героем матча стал Харрисон. Хавбек гостей оформил хет-трик. Соперник сумел ответить лишь голами Боуэна и Форнальса.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко получил непривычно много времени от Дэвида Мойеса в текущем сезоне – 25 минут. Украинец записал себе в пассив предупреждение.

Ему удалось поразить ворота, но с офсайда. По той же причине был отменен гол Клиха.

«Вест Хэм» остался в зоне Лиги чемпионов, но не сумел сократить отставание от «Челси» до трех очков в турнирной таблице. «Лидс» обошел «Эвертон» Виталия Миколенко.

АПЛ, 22 тур

«Вест Хэм» – «Лидс» 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 37 – Харрисон, 10, 37, 60

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антонио, Боуэн.

«Лидс»: Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьельде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родриго, 65), Клих, Харрисон, Джеймс, Рафинья.

Антонио, Лансини, Ярмоленко – Кох, Джеймс