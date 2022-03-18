Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

Украинец остановил самую титулованную команду в истории турнира

Ярмоленко забивает Севилье / Фото: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вест Хэм» в родных стенах одолел «Севилью» благодаря голу Андрея Ярмоленко.

Украинец вышел на поле на 87-й минуте при счете 1:0 в пользу «Вест Хэма».

Матч перешел в экстра-таймы, ведь счет был 1:1 по сумме двух встреч.

На 112-й минуте Ярмоленко удачно сыграл на добивании и отправил свою команду в следующий раунд турнира.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

«Вест Хэм» – «Севилья» 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Нобл, 115), Соучек, Райс, Форнальс (Диоп, 119), Антонио (Фредерикс, 120), Бенрахма (Ярмоленко, 87).

«Севилья»: Буну, Навас (Монтьель, 105), Гудель (Кармона, 111), Кунде, Аугустинссон, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Дилэйни, Жордан, Корона (Мунир, 96), Марсьяль (Крус, 102), Эн-Несири (Рафа Мир, 90).

Предупреждения: Лансини (33), Крессуэлл (117), Монтьель (120).

Обзор матча: